15 ottobre 2018- 19:29 Pioggia record in Francia: 11 morti

Parigi, 15 ott. (AdnKronos) - Undici persone hanno perso la vita in Francia per le inondazioni provocate dalla pioggia torrenziale nel dipartimento meridionale di Aude. I feriti sono 8, una persona è ancora dispersa. L'acqua nella città di Trebes ha raggiunto i 7 metri, il livello più alto toccato dal 1891. In poche ore, ha evidenziato il ministero dell'Interno, in alcune aree è caduta la pioggia che solitamente cade in oltre 3 mesi.Nel dipartimento di Aude sono state chiuse tutte le scuole e i residenti sono stati invitati a rimanere in casa. I villaggi di Cuxac d'Aude e Pezens, con oltre 5.000 abitanti, sono stati abbandonati dai cittadini. Gli abitanti di Carcassone sono stati esortati a trovare riparo ai piani alti degli edifici.La macchina dei soccorsi può contare su 350 vigili del fuoco, ai quali se ne aggiungeranno altri 350 nelle prossime ore. Sette elicotteri sono stati mobilitati, ma a causa delle condizioni meteo non sono ancora entrati in azione.