25 gennaio 2019- 11:06 Pioltello: Fontana, oggi è un giorno triste, mai più simili tragedie

Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "Oggi è un giorno triste. Un giorno che non avremmo voluto commemorare. Simili tragedie, lo dico con forza e a gran voce, non possono e non devono accadere mai più". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, prendendo parte a Pioltello alla commemorazione per le vittime dell'incidente ferroviario accaduto un anno fa e in cui persero la vita tre passeggeri e altre 46 rimasero ferite."Il mio pensiero va immediatamente a Pierangela Tadini, Ida Maddalena Milanesi e Alessandra Pirri che quel maledetto giovedì di fine gennaio di un anno fa salirono, come ogni giorno, sul treno partito da Cremona alle 5.32 per andare al lavoro e non fecero mai più ritorno nelle loro case, dalle loro famiglie. Il mio abbraccio va, ancora, alle famiglie delle vittime e i tanti feriti di quel drammatico incidente".Secondo Fontana, "è precisa responsabilità delle istituzioni tutte assicurare che i lavoratori, gli studenti, i cittadini possano spostarsi sul territorio in sicurezza. E', questa, la più grande libertà acquisita attraverso il progresso e alla modernizzazione dei nostri tempi. Una libertà a cui non possiamo rinunciare, ma che richiede impegno costante. Un impegno a investire risorse nelle infrastrutture del nostro Paese, per garantirne la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza. Fin dal mio insediamento ho lavorato e continuo a lavorare per questo con l'obiettivo di offrire agli oltre 800.000 pendolari lombardi un servizio migliore di quello che abbiamo trovato".