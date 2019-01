25 gennaio 2019- 11:08 Pioltello: Trenord, vicinanza a lavoratori e famiglie vittime coinvolte

Milano, 25 gen. (AdnKronos) - "In questa giornata di ricordo, siamo qui per esprimere la vicinanza di Trenord e di tutti i lavoratori alle persone che sono state coinvolte nell’incidente”. Lo afferma Federica Santini, presidente di Trenord, presente con l’amministratore delegato Marco Piuri alla cerimonia di commemorazione dell’incidente ferroviario di Pioltello. "Sin dai primi momenti dopo l’incidente - sottolinea - ci siamo attivati per mostrare la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime e alle persone rimaste ferite e abbiamo fatto tutto quanto possibile per assicurare loro in breve tempo un sostegno concreto, definendo i dovuti indennizzi". Ed è "altrettanto concreto l’impegno che stiamo mettendo ogni giorno per migliorare il livello di servizio, la sua qualità e la sicurezza per i nostri viaggiatori".