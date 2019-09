28 settembre 2019- 18:58 Piombino: Jsw Steel Italy, al via operazioni carico rotaie destinate al Portogallo (2)

(AdnKronos) - "Oggi è una grande giornata per Jsw Steel Italy Piombino - commenta Mohan Babu, Coo di Jsw Steel Italy Piombino -, grazie al valore e alle grandi qualità dei suoi uomini è riuscita a portare a casa un grande risultato. Da chi si occupa del commerciale fino a tutti gli uomini del Treno Rotaie si è fatto un grande lavoro di squadra e oggi con le Istituzioni locali viviamo una grande emozione. Stiamo riscrivendo la storia di Piombino e vogliamo valorizzare questo grande patrimonio industriale e un Made in Italy che è risultato altamente competitivo sui mercati internazionali". Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Piombino, Francesco Ferrari che ha portato la testimonianza e la vicinanza della comunità a un'azienda storica con la quale è in corso un lavoro di reciproco supporto verso politiche di sviluppo dello stabilimento e di tutta la forza lavoro. "Dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte del Comune per la variante per la realizzazione di un nuovo impianto di "tempra delle rotaie, che consentirà di migliorare ulteriormente la qualità dei nostri prodotti - commenta Babu - sono in corso gli incontri con i possibili fornitori per la finalizzazione del progetto. Si prevede che entro i prossimi tre mesi potranno iniziare i lavori di costruzione"."L'arrivo di Jindal a Piombino – sottolinea Umberto Paoletti, il direttore di Confindustria Livorno e Massa Carrara -, dopo aver fugato lo spettro di vedere replicata un'altra Bagnoli, costituisce uno dei cardini per il progetto complessivo per ridare a Piombino la collocazione che le compete di secondo polo siderurgico d'Italia".