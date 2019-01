16 gennaio 2019- 15:53 Pirelli: apre P Zero World di Dubai, quarto negozio e terzo continente

Roma, 16 gen. (AdnKronos) - Terzo continente per il quarto P Zero World: dopo Los Angeles, Monaco di Baviera e Monte Carlo, Pirelli apre a Dubai il suo nuovo flagship store, espressione della strategia retail della P lunga ma anche del suo posizionamento sul mercato, e lo fa nel contesto che ha saputo porsi come fulcro tra i paesi del Golfo e il resto del mondo. Una parata di oltre 60 supercar di appassionati e collezionisti locali ha salutato l’apertura del nuovo negozio, dopo aver attraversato la capitale dell’Emirato; il giorno successivo, invece, oltre 200 vetture hanno calcato l’asfalto del circuito Yas Marina di Abu Dhabi per la P Zero Experience, il trackday firmato Pirelli.Il concetto di P Zero World è stato spesso sintetizzato come 'la boutique del pneumatico', un negozio dove i clienti trovano i prodotti più esclusivi della gamma Pirelli oltre a servizi dedicati al mondo delle auto sportive e di lusso. I P Zero World sono gli unici negozi dove scoprire l’intera offerta della P lunga, come il P Zero Trofeo R, il pneumatico con omologazione stradale più performante della gamma; qui si possono trovare le gomme Pirelli Collezione, progettate per tutelare l’originalità delle auto classiche ma con tecnologie all’avanguardia. Naturalmente, tutta la gamma Pirelli è a disposizione dei clienti, compresa quella Moto e quella Velo così come gli accessori firmati Pirelli Design. Fra i servizi esclusivi per i clienti del nuovo P Zero World, il car valet e la courtesy car, ma non solo: qui è possibile vivere completamente l’esperienza Pirelli, dalle immagini del calendario più celebre del mondo all’esposizione del “fiore” composto dai pneumatici da F1.