16 gennaio 2019- 15:53 Pirelli: apre P Zero World di Dubai, quarto negozio e terzo continente (2)

(AdnKronos) - Insomma, l’espressione della strategia di Pirelli, focalizzata sull’alto e altissimo di gamma, quel settore del mercato che mostra una crescita continua e dove l’azienda milanese ha saputo conquistare una leadership riconosciuta da clienti e costruttori automobilistici: in cifre, significa presidiare oltre la metà del primo equipaggiamento delle vetture prestige. Se più di una supercar su due è gommata Pirelli, anche fra le auto premium la P lunga ha saputo conquistare più del 20% del mercato, confermando la leadership sull’high value. Dubai, al centro degli Emirati Arabi Uniti, è stato nella sua storia un importante hub commerciale e portuale, il che lo ha reso l’emirato più aperto a influssi e tendenze in arrivo dal resto del mondo. Non a caso, nel 2020 sarà ospitato l’Expo, l’esposizione universale che richiamerà 25 milioni di turisti. A Dubai, la passione per l’auto ha saputo radicarsi in modo forte e rappresenta per importanza il secondo mercato di tutto il Golfo, dietro solo all’Arabia Saudita. Gli Emirati Uniti assieme sono il fulcro del mercato dell’auto di lusso in Medio Oriente, area dove per i prossimi anni si prevede una crescita del 4-5% annuo per le quattro ruote di lusso. Prova di questa passione ne è lo stesso corpo di Polizia di Dubai che possiede un parco auto da collezionisti: Lamborghini Aventador, Ferrari FF, Bentley Continental GT, McLaren 12C e Audi R8 sono solo alcune delle supercar con lampeggianti e livrea bianco-verde. Alcune di queste, hanno guidato la parata di 60 auto sportive che si sono presentate all’apertura del P Zero World.