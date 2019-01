16 gennaio 2019- 15:53 Pirelli: apre P Zero World di Dubai, quarto negozio e terzo continente (4)

(AdnKronos) - Il P Zero World di Dubai nasce in una nuova struttura, su una superficie di oltre 600 metri quadrati, divisi fra showroom e officina, dove lavorano 5 tecnici, 2 venditori e un’addetta alla reception. Quattro i ponti disponibili dove si possono eseguire tutte le operazioni sugli pneumatici, utilizzando i migliori macchinari del mondo. Fra questi, i più moderni laser per l’allineamento delle ruote o sistemi di montaggio completamente automatici che non richiedono l’intervento umano e garantiscono un lavoro perfetto grazie a soluzioni tecniche specifiche che evitano ogni danno ai cerchi. Inoltre, il P Zero World di Dubai si è dotato di uno dei più veloci macchinari per il bilanciamento capace di risolvere problemi – come vibrazioni sul volante – che i sistemi tradizionali non permettono di identificare.La strategia retail di Pirelli, ha spiegato Gaetano Trezza, Head of Trade&Operative Marketing di Pirelli, "è focalizzata sull’attivazione di punti vendita in collaborazione con partner già attivi sul luogo, come nel caso di Dubai con il nostro distributore Al Hawai che lavora esclusivamente con Pirelli da 32 anni. Significa poter contare su una clientela già fidelizzata ma soprattutto sull’affidabilità e la competenza di imprenditori con la passione per il nostro mestiere". All’interno di questa strategia, ha aggiunto, "il P Zero World è la punta di diamante dove i clienti scoprono il nostro marchio, prodotti esclusivi, servizi del massimo livello e un contesto studiato ad hoc. Inoltre, possono scoprire anche i brand nostri partner che ci aiutano a creare quell’ambiente capace di distinguere il P Zero World da ogni altro gommista. Prossimo appuntamento: l’apertura del P Zero World di Melbourne in Australia".