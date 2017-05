PIRELLI: CON MITO I SUONI DELLA FABBRICA SI FANNO MUSICA

30 maggio 2017- 16:38

Milano, 30 mag. (AdnKronos) - Dai suoni della fabbrica, quelli del Polo industriale Pirelli di Settimo Torinese, è nato 'Il canto della Fabbrica', composizione commissionata dalla Fondazione Pirelli al compositore e violista Francesco Fiore e appositamente pensata per il violino del maestro Salvatore Accardo. Sarà proprio l’Orchestra da Camera Italiana del maestro Accardo, con l’accompagnamento del violino di Laura Gorna, a eseguirne le prime assolute nell’ambito del Festival MiTo, con i due concerti dal titolo ‘La Fabbrica tra i Ciliegi’ proprio per richiamare quei ciliegi che fiancheggiano lo stabilimento Pirelli di Settimo che ha ispirato il compositore e che ospiterà uno dei due appuntamenti in programma previsti nella programmazione del Festival, quest’anno dedicato al tema della natura.Il primo, a Milano, si terrà al Teatro Elfo Puccini il 7 settembre. Il secondo, l’8 settembre, vedrà invece il ritorno della musica nel polo industriale di Settimo Torinese che in questa occasione riascolterà i propri suoni trasformati in musica. Le voci dei lavoratori e i rumori delle macchine – dai mescolatori ai moderni robot Next Mirs (il sistema Pirelli di produzione automatizzata degli pneumatici) – costituiranno i motivi ispiratori del nuovo brano musicale, la cui esecuzione avverrà per la prima volta nel cuore dello stabilimento produttivo: il reparto confezione degli pneumatici. Sia nell’occasione milanese sia in quella di Settimo Torinese, il programma delle due serate proseguirà con le pagine musicali del Concerto in re minore per due violini, archi e basso continuo BWV 1043 di Johann Sebastian Bach e della Serenata per archi in do maggiore op. 48 di Petr Il’ic Cajkovskij. (segue)