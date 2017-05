PIRELLI: CON MITO I SUONI DELLA FABBRICA SI FANNO MUSICA (2)

30 maggio 2017- 16:50

(AdnKronos) - Una fabbrica progettata dall'architetto Renzo Piano, ricorda Antonio Calabrò, direttore della Fondazione Pirelli, nella quale "due anni fa abbiamo ospitato l'esecuzione della Settima di Beethoven: metà del pubblico erano operai di Settimo e famiglie. Abbiamo fatto un passo in più immaginando che quella fabbrica potesse produrre musica e non soltanto ospitarla. E così è nato il canto della fabbrica, composto da Francesco Fiore per il violino di Salvatore Accardo"."La fabbrica digitale, del resto, somiglia ai violini, così complicata tra il suono e il silenzio. Una fabbrica digitale silenziosa. Accardo ha sempre costruito le sue esecuzioni su un gioco di silenzio e musica straordinari. Anche per questo abbiamo scelto lui. Fiore e Accardo Sono stati molte ora in fabbrica, hanno girato, guardato le machine, si sono fatti spiegare i processo di produzione, hanno parlato con gli ingegneri e gli operai e ne hanno tratto ispirazione" racconta Calabrò."Ecco perché la eseguiamo in fabbrica, luogo di altissima dignità, fermando il lavoro e dando alla possibilità ai nostri dipendenti di fermarsi e ascoltare la musica che nasce dal loro lavoro. Una sorta di sinergia originale. Una cosa del genere - chiosa - nel mondo non c'è".