26 settembre 2019- 10:54 Pirelli: la P Lunga con i Supplier Awards premia i suoi migliori fornitori

Roma, 26 set. (AdnKronos) - Qualità, capacità innovativa, velocità, sostenibilità e copertura globale della fornitura. Sono stati assegnati a Milano i Pirelli Supplier Awards 2019, i premi destinati ai fornitori di materie prime di Pirelli che si sono contraddistinti, a livello globale, nel rendere la catena produttiva dell’azienda italiana sempre più sostenibile, innovativa e qualitativamente eccellente. Sono nove le realtà premiate da Pirelli, scelte fra gli oltre 10.000 fornitori della propria catena, capaci di rendere i prodotti della P lunga sempre più high value, come richiesto e fortemente voluto dalla strategia aziendale. Un mix di partner storici, che da tempo dimostrano la capacità di realizzare progetti e applicazioni impegnativi e fornitori recenti, già impegnati in progetti strategici per il futuro dell’azienda italiana. "Il Supplier Award è un’occasione per testimoniare e sottolineare l’importanza strategica del nostro vasto parco fornitori, che proviene da tutto il mondo e ci fornisce beni e servizi molto eterogenei fra loro", ha sottolineato Pierluigi de Cancellis (Chief Procurement Officer Pirelli). "I premiati di oggi sono veri partner di Pirelli, perché condividono con noi obiettivi, progetti e valori come la sostenibilità, che per noi è fondamentale. Lo sarà sempre di più".