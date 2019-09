26 settembre 2019- 10:54 Pirelli: la P Lunga con i Supplier Awards premia i suoi migliori fornitori (2)

(AdnKronos) - Un premio specifico è stato dedicato quindi alla sostenibilità, vero e proprio modello di gestione strategico per Pirelli. Lo scorso anno, alla luce della piena integrazione della gestione sostenibile nei propri processi e politiche di approvvigionamento a livello globale, Pirelli aveva ottenuto l’attestazione di conformità del proprio sistema di approvvigionamento alle Linee Guida UNI ISO 20400.A premiare i 9 fornitori di materie prime, servizi e macchinari che si sono distinti nell’ultimo anno sono stati il General Manager Operations, Andrea Casaluci, e il Chief Procurement Officer, Pierluigi de Cancellis, nel corso di una cerimonia nella sede di Pirelli a Milano. "Pirelli è il leader mondiale del settore High Value. Significa essere il produttore con la più alta quota di mercato fra tutte le case automobilistiche dei segmenti premium e prestige del mondo. Questo è possibile grazie ai nostri prodotti, sempre di alto livello e con un alta performance. Non sarebbe possibile realizzarli senza i nostri fornitori, compagni di viaggio in un percorso che ogni giorno deve confermare la nostra leadership", afferma Andrea Casaluci, General Manager Operations Pirelli. "La sostenibilità è più che uno slogan, è nel nostro Dna".