PIRELLI: RICAVI IN CRESCITA DEL 13,4% NEL PRIMO TRIMESTRE, MIGLIORA MARGINI

23 maggio 2017- 17:03

Milano, 23 mag. (AdnKronos) - Ricavi in aumento del 13,4% a 1.339,3 mln nel primo trimestre del 2017 per Pirelli, che registra margini in crescita. La crescita del fatturato "è è stata ancora una volta trainata dal focus sul segmento Premium e il suo positivo andamento. La crescita organica - spiega la società - è stata pari all’8,4% ed esclude l’impatto dei cambi (+4%) e il consolidamento di Jiaozou Aeolus Car, la cui riconversione in Pirelli è già iniziata nell’ultimo trimestre 2016 al fine di accelerare lo sviluppo in Cina, area che sarà il motore della crescita a livello mondiale del segmento Premium". L'ebitda ante oneri non ricorrenti e di ristrutturazione è stato di 270,3 milioni di euro, in crescita del 3,4% rispetto ai 261,5 milioni di euro del corrispondente periodo 2016. Il risultato netto delle attività in funzionamento al 31 marzo è di 49,5 mln rispetto a una perdita di 30,4 mln dello scorso anno. Il risultato netto di pertinenza della capogruppo è negativo per 27,9 mln, contro una perdita di 50,7 mln conseguita nel primo trimestre 2016.Il flusso di cassa ante dividendi e operazioni straordinarie è stato negativo per 881,7 milioni di euro rispetto a un valore negativo di 838,3 milioni di euro del 2016. Il flusso di cassa totale è stato negativo per 612,4 milioni di euro (negativo per 779 mln nel 2016), e include l’effetto positivo per 269,3 milioni di euro derivante dalla finalizzazione della riorganizzazione industrial. La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2017 è negativa per 5.525,2 milioni di euro (era -4.912,8 milioni di euro al 31 dicembre 2016).