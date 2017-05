PIRELLI: TIM WALKER FIRMA THE CAL 2018

5 maggio 2017- 13:08

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Pirelli ha scelto il fotografo inglese Tim Walker per The Cal 2018. Da giovane è stato l'assistente di Richard Avedon a New York, e una volta rientrato in Inghilterra ha cominciato a lavorare per la rivista Vogue. Oggi è considerato uno dei fotografi di moda più originali e talentuosi. (segue)