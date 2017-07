PIRELLI: UN VOLUME RIPERCORRE LA STORIA DELLA PUBBLICITà

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Ottocento immagini raccolte in un volume per ripercorrere la storia della pubblicità Pirelli dagli anni Settanta agli anni Duemila e l'evoluzione delle sue strategie, tecniche e linguaggi. Nasce così 'La Pubblicità con la P Maiuscola', il nuovo libro edito da Corraini Edizioni e curato dalla Fondazione Pirelli. Il volume è il seguito di 'Una Musa tra le ruote. Pirelli: un secolo di arte al servizio del prodotto', il cui racconto interessava il primo secolo di vita dell’azienda (1872-1972).Il libro, disponibile in italiano e in inglese, sarà presentato questa sera alle 19 nel corso di un evento al Teatro Franco Parenti alla presenza di Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo e Ceo di Pirelli e presidente di Fondazione Pirelli; Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda; Paola Dubini, docente dell’Università Bocconi di Milano; Vicky Gitto, Chief Creative Officer di Young & Rubicam; Aldo Grasso, docente dell’Università Cattolica di Milano e critico televisivo, e Antonio Calabrò, consigliere delegato e direttore della Fondazione Pirelli. Per l’occasione, una selezione di materiali pubblicati nel volume sarà esposta nel foyer del Teatro Franco Parenti nei giorni successivi all’evento. Il volume fotografa in 448 pagine l’evoluzione della pubblicità dall’era analogica a quella digitale e il ruolo di protagonista di Pirelli grazie a spot ancora oggi impressi nella memoria. Lo spot tv Pneumatici con la P maiuscola” (1978), che ha ispirato il titolo del libro, in cui vengono riprese da 85 metri di altezza 140 auto che compongono la famosa P lunga, è una straordinaria impresa dell’era pre-digitale. Oppure ancora lo spot 'Pirellibility' (1981), uno dei primi esperimenti di pubblicità realizzata interamente in digitale.