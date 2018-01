PMI: ACCORDO TRA IR TOP E CONSORZIO CAMERALE, SUPPORTO A QUOTAZIONE SU AIM

15 gennaio 2018- 15:30

Milano, 15 gen. (AdnKronos) - Siglato un accordo quadro tra Ir Top Consulting e Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza con l’obiettivo di affiancare le pmi italiane a quotarsi sull'Aim Italia. "L’auspicio è che le imprese riconoscano nella quotazione un valido strumento di supporto finanziario di medio-lungo termine e che possano, a seguito del loro percorso formativo e informativo, quotarsi con consapevolezza e profitto", spiega una nota. L’accordo prevede l’organizzazione di tre incontri istituzionali rivolti alle imprese operanti sul territorio. Qui, le imprese lombarde potranno interfacciarsi con professionisti nel settore, approfondendo modalità, vantaggi e oneri legati alla quotazione su Aim Italia, anche in riferimento alla necessità di adottare profili di governance e livelli di trasparenza adatti alle richieste degli Investitori. Gli incontri saranno programmati nel corso dei primi mesi del 2018 a Milano, presso la Camera di commercio di Bolzano e sul territorio dell’Emilia Romagna.Il Consorzio Camerale per il Credito e la Finanza e IR Top Consulting hanno analizzato oltre 300 aziende lombarde quotabili, sulla base di alcuni indicatori di performance e requisiti legati all’innovazione, crescita, redditività ed equilibrio finanziario, selezionando un campione di eccellenza cui sarà conferito un riconoscimento nel corso della cerimonia di chiusura dell’evento.