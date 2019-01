18 gennaio 2019- 16:11 Pmi: Ambromobiliare, 13 mld da obbligo assicurazioni a investire (2)

(AdnKronos) - "I 48 miliardi del nostro sistema assicurativo, invece, vanno sulle grandi società del Ftse Mib o su società straniere e quindi in Italia non generano alcun effetto di politica industriale", continua il presidente di Ambromobiliare. E anche sul fronte dei minibond e dei corporate bond le compagnie assicurative francesi nel 2017 hanno investito circa 63 miliardi di euro. "In Italia zero". Il dirottamento delle risorse verso le pmi significherebbe meno investimenti in Titoli di Stato, un tema su cui il governo è molto sensibile. Per Franceschini 15 miliardi di Btp acquisiti in meno potrebbero però essere compensati da maggiori entrate fiscali, generate dall'aumento del fatturato delle imprese e dalla nuova occupazione. Per dare la scossa all'economia reale, spiega il presidente di Ambromobiliare, "bisogna intervenire a livello normativo sul codice delle assicurazioni private, il Testo unico 209 del 2005, introducendo un vincolo di portafoglio". In Francia il vincolo c'è e impegna le compagnie assicurative francesi a investire sia sul venture capitale che sulle pmi. "Non c'è molto da inventare -conclude- basta copiare quello che hanno fatto in Francia".