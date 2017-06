PMI: CALENDA, DELIBERA CIPE ASSEGNERà FONDI PER DIGITALIZZAZIONE

28 giugno 2017- 15:44

Roma, 28 giu. (AdnKronos) - Una delibera del Cipe assegnerà fondi per favorire la digitalizzazione delle pmi, dopo sarà stabilita la tempistica per la presentazione delle domande. A sostenerlo, nel corso del Question Time, è il ministro dello Sviluppo economico, Calrlo Calenda. "Le difficoltà che finora hanno precluso l'entrata in operatività del voucher per favorire la digitalizzazione delle pmi risiedono nelle tre diverse fonti di copertura finanziaria", sottolinea il ministro."L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di accesso delle agevolazioni -rileva- potrà essere predisposta dal Mise solo successivamente all'adozione della delibera Cipe. Il provvedimento è stato discusso nell'ultima riunione preparatoria del Cipe di gennaio e sarà valutata nella riunione di luglio del Comitato". La digitalizzazione e l'innovazione tecnologica di tutte le imprese, sottolinea ancora Calenda, "sono tra i temi al centro di Industria 4.0 che ha il pregio di prevedere misure prevalentemente automatiche proprio per evitare ritardi che spesso le implementazioni delle misure a bando ha generato negli ultimi anni. Credo che i voucher per la digitalizzazione è un esempio più lampante del fatto che questo tipo di incentivi a bando con fonti finanziarie miste sono da evitare per il passato nel modo più assoluto".