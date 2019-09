25 settembre 2019- 14:23 Pmi: da Regione Veneto 15 mln per sprigionare mezzo mld di finanziamenti a imprese (2)

(AdnKronos) - “Cifre importanti per l'economia veneta per un impegno mantenuto, di cui sono molto orgoglioso, rispettoso delle esigenze del nostro sistema produttivo” ribadisce Marcato.“Colgo l’occasione per ringraziare i colleghi della III commissione consiliare e della Giunta per la rapida approvazione, – conclude l’assessore – è una dimostrazione concreta dimostra di quanto la Regione del Veneto creda nello sviluppo del nostro sistema imprenditoriale e continui ad impegnarsi, concentrando gli sforzi anche nel campo dei finanziamenti alle imprese, essenziale sostegno per alimentare l’economia regionale.”