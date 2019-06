5 giugno 2019- 11:36 Pmi: da Regione Veneto nuovo bando da 16 mln a sostegno imprese

Venezia, 5 giu. (AdnKronos) - La Giunta regionale del Veneto ha approvato l’attesa delibera attraverso la quale destina 16 milioni di euro alle piccole e medie imprese venete grazie al “Bando per l’erogazione di contributi alle imprese del settore manifatturiero e dell’artigianato dei servizi”. “Continua l’impegno concreto di Regione Veneto a sostegno dello sviluppo del sistema imprenditoriale - dichiara Roberto Marcato, assessore allo sviluppo economico ed energia – nel 2018, nell’edizione precedente del bando, abbiamo liquidato 13 milioni di euro a sostegno delle aziende. Questa volta mettiamo a disposizione 16 milioni di euro con possibilità, in caso di successo, di arrivare a 22 milioni di euro per lanciare le Pmi verso il modello di Industria 4.0”.Il bando rientra nel POR FESR 2014-2020 e concorre ad attuare l'Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore manifattura”. Il focus specifico è quello di sostegno alle imprese verso il modello “Industria 4.0”.