21 settembre 2018- 15:29 Pmi: Fraulo (Crif Ratings), dopo balzo spread rischio credit crunch selettivo (2)

(AdnKronos) - Ma il vero problema, avverte la direttrice generale Corporate ratings di Crif Ratings, "sarà l'accessibilità al credito. Si chiuderà sempre di più la forchetta e verranno beneficiate quelle imprese con una qualità del credito superiore", una misura che consente alle banche di "non intaccare ulteriormente la necessità di accantonare patrimonio rispetto agli attivi". Il problema quindi non sarà il maggior costo dei finanziamenti bancari, "ma il minor accesso da parte di quelle piccole e medie imprese, quelle che poi fanno la differenza in Italia, che non potranno più ampliare la leva dei finanziamenti", sottolinea. L'Italia rispetto al 2011 è finanziariamente più stabile e molte banche hanno effettuato aumenti di capitale, ma gli effetti di un allargamento dello spread rispetto ai Bund tedeschi "rimangono pressoché invariati, visto che l'ammontare del debito pubblico è rimasto lo stesso", e visto che le banche, sempre al centro del finanziamento delle imprese e delle famiglie, "rimangono fortemente esposte e vulnerabili alla volatilità dello spread". Fra le imprese più a rischio Fraulo indica "quelle che hanno sofferto di più durante la crisi: quelle delle costruzioni e dell'edilizia. Queste imprese probabilmente saranno le prime a non riprendersi come era auspicabile". Ma a soffrire potrebbero essere anche le pmi attive nel commercio al dettaglio, nei servizi, nei trasporti e nella logistica.