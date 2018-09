21 settembre 2018- 15:29 Pmi: Fraulo (Crif Ratings), dopo balzo spread rischio credit crunch selettivo (3)

(AdnKronos) - Un problema, invece, che non vivranno le grandi imprese, che dovranno solamente affrontare un aumento dei prezzi in caso di emissioni obbligazionarie o di finanziamenti in pool da parte degli istituti di credito. "Il problema è per chi l'affidamento in banca lo vede sparire o cancellare", continua Fraulo. A questo scenario si aggiungono le incognite di una nuova possibile fiammata dello spread, con conseguenze pesanti sull'economia e la fiducia. Il banco di prova sarà la definizione della prossima manovra finanziaria, che potrebbe causare un'impennata o un rientro del differenziale su valori normali. Poi ci saranno le elezioni europee di fine maggio. "La battaglia sulla campagna elettorale per le europee -avverte la direttrice generale Corporate ratings di Crif Ratings- potrebbe innescare tensioni di matrice globale, con investitori americani o asiatici preoccupati più o meno dalla deriva che potrebbe effettivamente comportare un'affermarsi di forze di destra".Forze che hanno un'agenda comune anche sulla finanza e sulla politica monetaria, con il presidente della Bce, Mario Draghi, in scadenza a fine 2019. Gli elementi in grado di generare volatilità "sono tanti" e con un calendario serrato. "Si rischia quindi di essere esposti per un motivo o per un altro a una tensione che non fa bene a chi deve fare investimenti di lungo termine o alla famiglia che deve acquistare la casa o rifinanziare un mutuo", conclude Fraulo.