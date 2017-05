PMI: MUNARI, PER MANIFATTURIERO FASE INIZIALE DI BOOM SENZA PRECEDENTI

27 maggio 2017- 16:30

Milano, 27 mag. (AdnKronos) - "Il manifatturiero in Italia è nella fase iniziale di un boom senza precedenti". L'amministratore delegato di Bnl Gruppo Bnp Paribas, Andrea Munari, a margine del Wired Next Fest 2017, invita a "non essere negativi su economia reale. Le società che esportano ma anche quelle che non esportano stanno guadagnando competitività. Non è per niente tutto male, anzi".E in questo, sottolinea con l'Adnkronos, "i Pir, i Piani individuali di risparmio" di cui Bnl ha appena lanciato tre polizze multi-ramo, "rappresentano una grande opportunità per gli investitori e per le industrie. L'importante - conclude Munari - è che ci sia una regolazione corretta, perché il prodotto è stato ben congegnato dal Tesoro italiano, ma va bene inquadrato".