28 settembre 2018- 13:55 Pmi: ripartito da Cagliari 'Tandem Tour' Cdp e Commissione Ue

Roma, 28 set. (AdnKronos) - E’ ripartito oggi da Cagliari il “Tandem Tour”, iniziativa organizzata dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, in collaborazione con il Gruppo BEI, e da Cassa depositi e prestiti . Obiettivo: illustrare a piccole e medie imprese, associazioni di categoria, banche e istituti di credito, università ed amministrazioni pubbliche locali le opportunità offerte in Italia dal Piano Juncker, il programma di investimenti elaborato dalla Commissione Europea che si propone di mobilitare 500 miliardi di euro entro il 2020 per rilanciare la crescita economica in Europa. L’evento si è svolto presso la Mediateca del Mediterraneo, in via Goffredo Mameli 164, con la partecipazione della Regione Sardegna e delle rappresentanze regionali di Confindustria, Confcommercio e ABI. Il seminario si è concluso con una tavola rotonda moderata dal Parlamento Europeo in Italia a cui hanno partecipato gli eurodeputati Onorevoli Cicu e Soru. L’incontro ha rappresentato l’occasione per illustrare gli strumenti finanziari per lo sviluppo messi a disposizione dall’Unione Europea, per presentare le proposte della Commissione europea a sostegno degli investimenti, e per evidenziare il ruolo svolto dagli Istituti Nazionali di Promozione (INP), come CDP, nell’ambito del Piano.