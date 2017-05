PMI: ZAIA, DA VENETO SVILUPPO SU FVS SGR OPERAZIONE IMPORTANTE

29 maggio 2017- 17:53

Venezia, 29 mag. (AdnKronos) - “Ho seguito passo passo l’operazione di riassetto di FVS Sgr, che ho pienamente condiviso e avallato. L’accordo raggiunto fra le due finanziarie regionali è a mio avviso un’ottima base per rilanciare e perfezionare ulteriormente sul territorio gli aiuti diretti alle esigenze delle imprese”. Il Presidente della Regione Luca Zaia commenta così l’acquisto, finalizzato oggi, del 49% del capitale di Friulia Veneto Sviluppo Sgr da parte di Veneto Sviluppo spa.“Una scelta funzionale – spiega il Presidente - a far crescere e rendere maggiormente competitive le aziende ed elaborata senza alcun attrito con Friulia Spa, che anzi continua a rimanere soggetto investitore in questo progetto. La nuova Sgr veneta sarà uno strumento strategico a disposizione della nostra finanziaria regionale per raccogliere sul mercato anche altre risorse utili al nostro tessuto industriale”.“Un accordo – prosegue il Presidente del Veneto – che dà vita a un percorso virtuoso destinato a rendere Veneto Sviluppo, la nostra finanziaria, sempre più performante in termini di sviluppo dell’economia e di sostegno alle imprese. L’acquisto di FVS Sgr è dunque soltanto il primo tassello di un puzzle che andremo componendo nei prossimi mesi”.