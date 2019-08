24 agosto 2019- 18:03 Pole di Marquez

Silverstone, 24 ago. - (AdnKronos) - Marc Marquez conquista la pole position del Gp di Gran Bretagna nella classe MotoGp. Lo spagnolo, in sella alla Honda ufficiale, ferma i cronometri sul tempo di 1'58"168 precedendo Valentino Rossi (1'58"596) con la Yamaha M1 e l'australiano della Ducati Pramac, Jack Miller (1'58"602) che partiranno domani con lui in prima fila. Quarto tempo per il francese della Yamaha Petronas, Fabio Quartararo (1'58"612) che si lascia alle spalle gli spagnoli Alex Rins (1'58"670) con la Suzuki e Maverick Vinales (1'58"764) con l'altra Yamaha M1. Settimo Andrea Dovizioso (1'58"764) con la Ducati ufficiale. "Rossi andrà forte in gara, insieme a Quartararo e Vinales saranno i principali rivali per il podio" ha detto Marc Marquez ai microfoni di Sky indicando, dopo la pole conquistata nel Gp di Gran Bretagna, i tre piloti Yamaha come gli avversari più quotati anche in ottica gara.