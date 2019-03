9 marzo 2019- 20:09 Pole di Vinales

Doha, 9 mar. - (AdnKronos) - E' di Maverick Vinales la prima pole position del 2019 in MotoGp. Il pilota spagnolo della Yamaha ufficiale ha chiuso davanti a tutti le qualifiche del Gp del Qatar con il tempo di 1'53''546. Secondo Andrea Dovizioso con la Ducati. La prima fila è completata dal campione del mondo Marc Marquez con la Honda. Marquez è riuscito a conquistare la prima fila sfruttando la scia della Ducati di Danilo Petrucci, che non è andato oltre la settima posizione e domani partirà dalla terza fila alle spalle anche dell'australiano Jack Miller (Ducati), del francese Fabian Quartararo (Yamaha) e del britannico Cal Crutchlow (Honda). Ottava piazza per Franco Morbidelli (Yamaha) in una top ten completata dal giapponese Takaaki Nakagami (Honda) e dallo spagnolo Alex Rins (Suzuki)."Petrucci è arrabbiato? Siamo in Motogp, qualche volta cerchi la strategia". Marc Marquez risponde così, ai microfoni di Sky, a chi gli riporta il nervosismo ai box della Ducati dopo le qualifiche del Gp del Qatar. Lo spagnolo ha conquistato la terza fila sfruttando la scia di Petrucci, solo settimo. "Qualche volta è Petrucci a girare dietro di me, altre volte sono io. Quando devi cercare il giro al 100 percento è così", minimizza il campione del mondo della Honda. "Abbiamo fatto quello che è giusto per noi, sono contento perché partirò davanti e su questo circuito è importante".