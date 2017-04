'POLIAMMIDE DI CLASSE', PROGETTO DI RICERCA IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PREMIATO ALLA CAMERA

28 aprile 2017- 16:54

Bergamo, 28 apr. - (AdnKronos) - Premiato alla Camera il progetto di ricerca in alternanza scuola-lavoro “Poliammide di Classe”, nato dalla collaborazione tra l’Istituto Natta di Bergamo e RadiciGroup, con il supporto di Confindustria Bergamo. A ritirare il riconoscimento “Amministrazione, Cittadini, Imprese 2017”, la dirigente scolastica Maria Amodeo, accompagnata da insegnanti e studenti, e Roberta Beltrami, responsabile “Education” di RadiciGroup.Un progetto che, per la dirigente scolastica, "dimostra come la cooperazione tra scuola e azienda possa portare risultati ambiziosi per entrambe le parti", e che si è stato vissuto con entusiasmo anche dall'azienda: "i nostri laboratori - racconta Beltrami di RadiciGroup - sono diventati per la durata del progetto l’aula dei ragazzi. Un’interazione positiva che può diventare esempio per tanti altri istituti in tutta Italia"."Poliammide di Classe - nuove poliammidi da fonti bio per applicazioni in ambito tessile e articoli tecnici", è un progetto nato dalla volontà di RadiciGroup. Ha coinvolto 16 studenti del quarto anno dell’Istituto Giulio Natta e tre docenti nell’anno scolastico 2015/2016. Si è articolato in cinque giornate di lezione in azienda con l'obiettivo di sviluppare le conoscenze di base sulle poliammidi e sulla gestione di progetti di sviluppo. Sono seguite poi due settimane di stage con visite presso gli impianti produttivi per approfondire temi quali: analisi chimiche e controllo dei monomeri derivati dalle piante e utilizzati nella sintesi della poliammide; impatto ambientale dei processi; metodo Lca; processo di filatura fashion; eco progettazione. Dopo le due settimane di stage in azienda, a fine febbraio 2016 i ragazzi hanno presentato all’interno degli spazi aziendali i risultati dei loro progetti.A maggio 2016 i ragazzi hanno esposto i loro progetti durante la quinta edizione di Io e Lode, iniziativa lanciata da Confindustria in collaborazione con l’ufficio scolastico di Bergamo.