6 gennaio 2019- 15:22 Politica: 2019 anno del gilet, 'Truman show' tra leader a colpi di look/Adnkronos (10)

(AdnKronos) - Per i maghi del marketing elettorale, insomma, non sono ammessi errori davanti alle telecamere o nelle dirette social. L'abito resta un vero e proprio biglietto da visita, che può rivelarsi un'arma vincente nella competizione catodica e social e far guadagnare qualche voto in più. Se le grisaglie, nella versione 'tre pezzi' (giacca, pantalone e gilet) in grigio, blu o gessato, hanno contraddistinto la nomenklatura Dc, a fare scuola sono stati l'incerto completo marroncino e il ciuffo spettinato di Achille Occhetto, che contribuirono a giocare un brutto scherzo al segretario di Botteghe oscure nello storico faccia a faccia televisivo del '94 contro l'uomo di Arcore. A rompere, però, davvero gli schemi ci pensa Umberto Bossi. Proprio nell'estate dello stesso anno , poco prima della caduta del primo governo Berlusconi, il fondatore della Lega dura e pura, quella delle ampolle e del Sole padano che ride, è in vacanza in Sardegna, nell’esclusiva Porto Cervo in Costa Smeralda, ospite del Cav. Il senatùr sorprende tutti, sfoggiando nel centro popolato dai vip una canottiera bianca con tanto di catenina d’oro al collo e pantaloni corti per passeggiare e incontrare i giornalisti. Il suo rappresenta un look di rottura, appunto, che intende sottolineare l’aspetto popolare di un movimento come il Carroccio.