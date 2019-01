6 gennaio 2019- 15:22 Politica: 2019 anno del gilet, 'Truman show' tra leader a colpi di look/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Basti pensare all'ultima trovata di Forza Italia contro la manovra economica, che si richiama all'esperienza dei gilet gialli francesi. Alla fine di una giornata convulsa, il 29 dicembre scorso, in occasione della fiducia alla legge di Bilancio alla Camera, i deputati forzisti inscenano in Aula una sorta di flash mob, sfoggiando un gilet color azzurro, al grido 'giù le mani dalle pensioni', 'giù le mani dal no profit' e 'basta tasse'. Gli stessi slogan che spiccano sulle pettorine, indossate per fare notizia. L'iniziativa viene subito benedetta da Silvio Berlusconi e da allora i gilet diventano il simbolo della protesta forzista e la nuova 'divisa' da indossare anche in piazza, per provare a rompere il 'matrimonio contro natura' M5S-Lega e far 'rinsavire' Salvini in vista delle Europee. Ed è proprio il 'Capitano' il più mediatico di tutti, rispetto agli alleati di governo grillini, specialmente adesso che ricopre il doppio incarico di ministro dell'Interno e vicepremier. Salvini, che ogni giorno appare più volte sui social (da Instagram a Facebook), da quando è in campo ha sempre usato l’abbigliamento per trasmettere messaggi politici e 'creare il caso': felpe con nomi di città o regioni, t-shirt personalizzate con slogan. Ultimamente, sempre più spesso con le giacche o il berretto delle Forze dell'Ordine.