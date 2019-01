6 gennaio 2019- 15:22 Politica: 2019 anno del gilet, 'Truman show' tra leader a colpi di look/Adnkronos (3)

(AdnKronos) - Attentissimo agli umori della gente e in continuo contatto con i fedelissimi esperti del web, Salvini adatta il suo guardaroba alle circostanze, a seconda se veste i panni dell'uomo di governo o quello di piazza. Al fianco del premier Giuseppe Conte a palazzo Chigi e nelle occasioni istituzionali il segretario di via Bellerio veste classico, in completo scuro, raramente in cravatta (il 10 giugno scorso la mise per l’annuncio di essere pronto a chiudere i porti italiani ai migranti). Quando, invece, fa comizi in giro per l'Italia e va allo stadio per tifare Milan, prevale il casual. Fa discutere la maglietta esibita nel corso di un viaggio in Russia del 2014, che raffigura Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca, a conferma del suo feeling con il capo del Cremlino. Ma il cavallo di battaglia salviniano resta, però, la t-shirt con lo slogan 'Ruspe in azione', che sarà sfoggiata per diversi mesi, a cominciare dal raduno della Lega a Pontida, nel giugno 2015. Grande clamore poi suscita la 'prima' maglietta della polizia indossata nel corso di una manifestazione dei sindacati di Polizia a Roma, il 15 ottobre 2015. Solleva un nugolo di polemiche anche il giubbotto simbolo di CasaPound, della griffe Pivert, con il quale il numero uno di via Bellerio si presenta sugli spalti dell'Olimpico per la finale di Coppa Italia nel maggio scorso. Per la cronaca, una maglietta costrinse un big della Lega a dimettersi dal governo: è il caso di Roberto Calderoli, attuale vicepresidente del Senato ed esponente di spicco della squadra salviniana.