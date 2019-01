6 gennaio 2019- 15:22 Politica: 2019 anno del gilet, 'Truman show' tra leader a colpi di look/Adnkronos (6)

(AdnKronos) - L'esempio tipico del grillino istituzionalizzato è Luigi Maio, molto berlusconiano nel vestire, sempre in completo blu con cravatte stile Marinella e camicia candida. Il vicepremier abbandona il formal suit solo quando è fuori da palazzo Chigi: in piazza si fa vedere spesso scravattato e col maglione e anche lui non disdegna la camicia bianca. Discorso a parte per Alessandro Di Battista, il cinque stelle più televisivo, che ora, all'estero, lontano dai palazzi, usa felpe e jeans come accessori d'ordinanza. Più impermeabile ai cambiamenti Roberto Fico: ha smesso i maglioni e tagliato i capelli da quando presiede la commissione di Vigilanza Rai e ora la Camera, ma resta il più wilde, scapigliato, sempre in giacca ma senza cravatta pur senza rinunciare a braccialetti e collana al collo e ai vecchi jeans. Prima del 'Capitano' e dei capi grillini, il più camaleontico nel vestire resta Berlusconi. ''Esiste un nesso indissolubile tra il corpo fisico e il corpo politico di Berlusconi: il suo messaggio fa corpo con la sua persona'', diceva il suo 'cappellano' don Gianni Baget Bozzo.