11 dicembre 2018- 22:12 Politica: Bencivenga, in Italia è pessima, si torni nelle piazze

Milano, 11 dic. (AdnKronos) - "Io sono cittadino italiano e americano e posso dire che sia in Italia che negli Stati Uniti si sta facendo della pessima politica per diversi motivi, uno è senz'altro il fatto che la gente non ha più contatto diretto". Lo afferma Ermanno Bencivenga, professore di filosofia all'Università della California, a margine de 'Le conseguenze del futuro', il primo di sei incontri organizzati a Milano da Fondazioni Feltrinelli con Eni, dedicati al valore delle competenze in diversi campi. "Si va in rete, si va sui siti che ci danno ragione, che ci confermano i nostri pregiudizi e si costruiscono queste piccole nicchie in cui curiosamente uno strumento nato come mezzo di comunicazione diventa il più perfetto meccanismo di isolamento che sia mai sto inventato", spiega."Per fare della buona politica, per stare insieme in un modo utile per tutti, dovremmo tornare certamente alle piazze, ma anche ai bar, ai caffè, dovremmo tornare a tutti i posti in cui la gente si incontra e dibatte di temi che la riguardano insieme con un altro, respirando la sua aria, vedendolo in azione mentre parla, non soltanto trasmettendo un video", conclude.