POLITICA: BOLDRINI, DONNE SIANO PIù RAPPRESENTATE, SIAMO 51% PAESE

12 dicembre 2017- 12:26

Roma, 12 dic. (AdnKronos) - "La differenza di genere è stato uno dei temi su cui mi sono più spesa e non potevo farne a meno. Penso che le donne debbano essere di più rappresentate, le donne sono troppo poche. In questa legislatura siamo il 30% ma siamo il 51% del Paese. E' solo l'inizio, all'appello mancano 21 punti. Posso fare uno sconto e concedere: arriviamo a 20 punti, facciamo 50 e 50". Lo ha detto la presidente della Camera Laura Boldrini in occasione del tradizionale scambio di auguri con la Stampa parlamentare, oggi a Montecitorio.