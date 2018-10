3 ottobre 2018- 16:17 Politica: Conte, non c'è bisogno di nuova Dc ma di 'democrazia dei cristiani'

Roma, 3 ott. (AdnKronos) - "Penso che il rinnovato impegno dei cattolici nella vita pubblica sia una risorsa etico-politica di cui il nostro sistema democratico può senz’altro giovarsi. Non credo, tuttavia, che questo impegno debba tradursi nelle forme della costituzione di una nuova compagine partitica".L o afferma il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in una lunga intervista rilasciata a Famiglia Cristiana nel numero in edicola domani, rispondendo a chi gli domanda dell'opportunità della rinascita di un partito dei cattolici."Per parafrasare liberamente il pensiero di Scoppola - cita il premier - più che a una rinnovata 'democrazia cristiana' penso piuttosto a una 'democrazia dei cristiani', che intendo come spazio pubblico in cui i cristiani si cimentano e confrontano, muovendo da angoli visuali e, quindi, formazioni po-litiche anche differenti, con lo scopo di individuare i percorsi più efficaci per realizzare il bene comune".