19 gennaio 2019- 12:39 Politica: Cuffaro, Scilipoti? Per essere missionari non basta andare in Africa (2)

(AdnKronos) - Poi, tornando a parlare di Domenico Scilipoti e della sua scelta di recarsi in Burkina Faso, l'ex Presidente della Regione siciliana sottolinea: "Io mi sento un volontario, la parola missionario è importante. Essere missionari vuol dire fare un percorso che sa di santità, e io chiaramente non mi sento santo. Sono uno che fa volontariato, che ha deciso di donare il suo tempo. Insomma, quella del missionario è per me una parola troppo importante". Scilipoti è appena tornato dal Burkina Faso dove ha visitato le missioni. "Ho dato consulenze anche in campo sanitario. Ho pure aperto un dialogo con il governo locale, illustrando come possiamo essere utili nel settore legislativo", ha detto al suoi ritorno. E sulla missione ha poi aggiunto: "Fare il missionario è una cosa seria. Noi medici siamo già dei missionari, e lo sono di fatto anche i politici visto che lavorano nell'interesse della collettività. Bisogna saper esercitare nel miglior modo senza avere preclusioni nel proprio cuore". Ma Cuffaro, anche lui medico, non è d'accordo. "Sono un volontario, ripeto, il missionario per me è altro. E' il prete che va lì sapendo di rischiare anche la vita diventando un martire".