2 maggio 2018- 10:28 Politica: nasce partito Unione Cattolica, 10 maggio a Milano

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - Il 10 maggio si terrà a Milano la conferenza stampa per la presentazione del Partito 'Unione Cattolica', che il capoluogo lombardo tiene a battesimo. L'appuntamento è presso Enterprise Hotel, in Corso Sempione 91, dalle ore 10 alle ore 13. Alla Conferenza parteciperanno i quadri dirigenti del partito, tra questi si annoverano Ivano Tonoli, Giuseppe Galantino, Vincenzo Palmieri ed Erminio Brambilla. Il Partito 'Unione Cattolica' "nasce con l’intento di promuovere la rinascita socio-politica, morale ed economica dello Stato italiano, alla luce della concezione cristiana della vita, che la Chiesa Cattolica testimonia", spiega una nota. Dunque è "espressione dei cittadini cattolici e del mondo cattolico, che non si sentono debitamente rappresentati dai partiti che compongono l’attuale scenario politico italiano. Considerata la crisi dei capisaldi fondamentali della famiglia tradizionale, che è stata il fulcro attorno al quale è stata costruita la società italiana e che ne hanno determinato, per molti decenni, la crescita sociale, morale ed istituzionale, dalla nascita della Costituzione Italiana, Unione Cattolica sente la necessità di rifondare tali capisaldi ponendoli alla base del proprio agire politico, al fine di permettere lo sviluppo dello Stato Italiano, pervaso dagli effetti deleteri del progressivo affievolirsi delle forze che sostengono la sua dimensione umana e, conseguentemente, ogni altra dimensione, che da essa inesorabilmente discende e trae linfa vitale".