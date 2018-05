2 maggio 2018- 10:28 Politica: nasce partito Unione Cattolica, 10 maggio a Milano (2)

(AdnKronos) - Unione Cattolica "si ispira, altresì, ai principi umanitari e morali che identificano il valore irrinunciabile della dignità e della sacralità di ogni essere vivente. Alla luce di tali premesse, il programma politico di Unione Cattolica delinea le linee principali della proprio operare politico, prendendo le mosse dai presupposti umani e morali del cattolicesimo con l’intento prioritario di porsi al servizio dell’essere umano. Sottolinea, altresì, la necessità di uniformarsi ad intenti pedagogici tali da spronare le coscienze a dar vita a processi che favoriscano, nel contempo, lo sviluppo dell’individuo e della collettività". "Pone, per tali ragioni - si spiega ancora nella nota che preannuncia questa novità politica - come fondamento imprescindibile del proprio impegno la famiglia tradizionale ed i principi universali ed indefettibili del cristianesimo, rappresentato dal mondo cattolico, che devono rappresentare l’orizzonte verso cui i cittadini dovranno tendere perché raggiungano il vero progresso sociale e morale e, conseguentemente, economico in quanto derivazione inesorabile del progresso morale".