2 maggio 2018- 10:28 Politica: nasce partito Unione Cattolica, 10 maggio a Milano (3)

(AdnKronos) - Unione Cattolica ritiene "ineludibile per creare la famiglia umana partire dalla famiglia tradizionale e dai suoi principi cristiani. Pertanto, la famiglia tradizionale e la dignità della persona sono considerati da Unione Cattolica valori fondanti ed imprescindibili del proprio impegno politico perché si costruisca una società evoluta, in quanto generatrice di benessere per tutti e della pace sociale". "Non vi è azione politica costruttiva e generativa di benessere se non vi è la famiglia cattolica e la persona al centro, la sua sacralità ed inviolabilità. Da tale centralità deriva il valore della scuola, dell’accoglienza, della lotta contro la delinquenza, il modello dell’economia, nonché il rapporto con l’Europa e con le restanti Nazioni", conclude la nota.