POLITICA: PRODI, SI PENSA SOLO AL BREVE PERIODO E QUESTO DANNEGGIA

29 giugno 2017- 12:37

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Chiunque parla di imposte perde le elezioni e vi assicuro che ne ho una certa esperienza...". Lo dice Romano Prodi intervenendo al congresso della Cisl. Ma, osserva, tutti i politici promettono di abbassare le tasse prima delle elezioni e "poi non mantengono la promessa e questo perchè tutto è nel breve periodo, è tutto fatto per l'oggi e questo consegna un'enorme superiorità a paesi come la Cina che hanno un respiro lungo".