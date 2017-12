POLITICA: QUAGLIARIELLO, LEZIONE COSSIGA VALIDA ANCHE IN STRETTA ATTUALITà

9 dicembre 2017- 13:45

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - "Sulla capacità di Cossiga di avere un sguardo lungo non possono esserci dubbi. Cossiga capì che una stagione si stava chiudendo e che le culture politiche tradizionali per sopravvivere avrebbero dovuto rinnovarsi e, per così dire, ibridarsi vicendevolmente". Gaetano Quagliariello commenta così all'Adnkronos il saggio di Andrea Spiri che ha analizzato le carte di Washington, alcune di recente desecretate, sugli ultimi mesi della presidenza di Francesco Cossiga 'raccontati' nei resoconti dell'allora ambasciatore Usa a Roma, Peter Secchia. Un'analisi quella del diplomatico statunitense che vede nel Cossiga 'picconatore' lo sforzo per dare uno scossa all'inerzia di un sistema politico in crisi, un 'profeta della catastrofe' intento ad una shock therapy per promuovere un 'caos costruttivo'. Una riflessione condivisa da Quagliariello: "Capì che le forze politiche non solo dovevano rinnovarsi ma appunto 'ibridarsi'. Lui ha sempre sostenuto i liberali e i cattolici e se sostenne il governo D'Alema fu nel solco moroteo, l'idea che occorresse scrivere insieme le regole comuni per poi dividersi". E secondo Quagliariello gli echi dell'impegno di Cossiga si trovano anche nella strettissima attualità, nel lavoro in vista delle politiche che coinvolge l'area di centro: "Ancora oggi lo vediamo nel momento in cui siamo impegnati, anche in queste ore, nello sforzo di provare a mettere insieme liberali e cattolici".