21 agosto 2019- 14:56 Politica: Renzi, 'per combattere salvinismo educhiamo ragazzi a impegno'

Roma, 21 ago. (AdnKronos) - "Sono in partenza verso il Ciocco (Lucca) dove abbiamo organizzato quattro giorni di formazione politica con oltre 200 ragazzi, Under 30. Perché la politica è innanzitutto studiare, conoscere, approfondire". Lo scrive Matteo Renzi su Fb. "Avevamo pensato a questo appuntamento in un altro momento, senza crisi di governo all’orizzonte. Ma a maggior ragione lo facciamo ancora più convinti: se vogliamo combattere il salvinismo e la superficialità dobbiamo educare i ragazzi all’impegno. Primo intervento stasera di una giovane e bravissima sindaca, Isabella Conti. Meritare l’Italia, questo il titolo della scuola estiva che inizia stasera. Meritare il Paese più bello del mondo. A dopo", conclude.