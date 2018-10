14 ottobre 2018- 11:53 Politica: Rotondi, meglio forte partito cattolico che trasversalità

Roma, 14 ott. (AdnKronos) - "L’intervista del cardinale Becciu è un monito molto importante, e non solo per noi che siamo impegnati per la ricostruzione di una presenza democristiana. Senza la Dc anche la Chiesa fatica di più a evangelizzare. Un forte partito cattolico impregnava la vita pubblica di uno stile, un linguaggio, un corredo di valori e ciò stesso era evangelizzazione. Non fu una buona idea predicare la trasversalità, si è solo persa ogni traccia importante della presenza dei cattolici in politica" Così Gianfranco Rotondi, vicecapogruppo di Fi alla Camera e presidente della Democrazia cristiana.