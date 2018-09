30 settembre 2018- 13:21 Polizia: Carfagna, orgogliosi di Forze Ordine, bene nuove assunzioni

Roma, 30 set. (AdnKronos) - “Se l’Italia è un Paese sicuro è merito del lavoro, dell’impegno e del sacrificio quotidiano delle nostre Forze dell’Ordine. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Forze Armate difendono incessantemente gli italiani dal crimine, dall’illegalità e dal terrorismo. Siamo orgogliosi del loro lavoro e li ringraziamo, perché ogni giorno rischiano la loro vita per la nostra sicurezza". Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, di Forza Italia, intervenuta ad Ostia ai festeggiamenti per celebrare i 50 anni della fondazione dell'Associazione nazionale Polizia di Stato. "Accogliamo positivamente il piano di assunzioni straordinario annunciato dal ministro Salvini, va nella giusta direzione, quella del potenziamento di corpi fondamentali dello Stato che per troppo tempo sono stati sotto organico”.