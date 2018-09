30 settembre 2018- 14:03 Polizia: Gardini, festa Anps per doveroso grazie

Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Un doveroso grazie alle nostre forze di Polizia I 50 anni dell’Anps sono una bella occasione per ricordare il gravoso compito delle nostre forze di Polizia che ogni giorno compiono il loro dovere a protezione della legalità e dei cittadini". Lo afferma Elisabetta Gardini, capogruppo di Fi al Parlamento europeo."Tanti gli episodi -aggiunge- in cui questi ragazzi in molti casi molto giovani hanno messo a repentaglio la loro vita e oggi a Ostia il Presidente Mattarella ha voluto ricordare alcuni di loro che non ci sono più. Mi auguro che questo governo aumenterà le risorse da destinare alla Polizia per migliorarne l’efficienza e gratificarne l’impegno".