22 dicembre 2018- 13:43 Polizia: Questore Palermo, bilancio positivo, i reati sono diminuiti (2)

(AdnKronos) - "Il bilancio, dunque, è positivo e siamo soddisfatti per avere creato un senso di appartenenza più forte", dice ancora il Questore di Palermo Renato Cortese. Sul fronte del decreto Sicurezza, il Questore sottolinea: "Il permesso per motivi umanitari non è stato eliminato. Ma su Palermo situazioni particolari non ne abbiamo". Sul fronte della mafia, Cortese, che nel 2006 mise le manette al capomafia Bernardo Provenzano, dice: "Lo Stato dimostra e ha dimostrato di avere un controllo del territorio forte". E cita l'operazione Cupola 2.0 dei Carabinieri che ha portato in carcere le nuove e vecchie leve della Commissione di Cosa nostra. "Se da maggio a novembre siamo arrivati ai fermo - dice Cortese - vuol dire che è stato raggiunto un risultato inimmaginabile. È anche segno di una forza dello Stato che ha saputo fare passi da giganti. Quello che poteva diventare l'erede di Riina è stato già arrestato". E sugli episodi di violenza, a Palermo, Cortese spiega: "La preoccupazione c’è, anche se non vorrei trasmettere segnali di preoccupazione. O di allarme. C’è un aumento di episodi di violenza, credo che in parte sia fisiologia ai grandi centri urbani. Su Palermo c’è un leggero incremento di questa violenza. Ma oggi Palermo è tornata a essere una capitale dove i palermitani vogliono vivere una città". Però aggiunge: "C’è una riflessione da fare sugli strumenti legislativi. Sarebbe auspicabile avere maggiori strumenti normativi che consentano anche a minorenni di potere essere soggetti a norme che oggi sfuggono".