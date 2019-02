22 febbraio 2019- 14:12 Polizia: Questura Palermo, al via ridefinizione competenze commissariati (2)

(AdnKronos) - Nel solco delle stesse finalità e per facilitare logisticamente l’utenza, è stata prevista l’estensione della giurisdizione del Commissariato di P.S. “Bagheria” al territorio del poco distante Comune di Misilmeri, prima ricadente invece nella competenza del Commissariato di P.S. “Brancaccio”. Al fine di prevenire eventuali disagi per l’utenza a seguito della nuova rimodulazione delle competenze territoriali dei Commissariati ed assicurare continuità alla trattazione delle relative pratiche, è stato inoltre previsto, nelle fasi transitorie del nuovo assetto, un sistema di collegamento interno tra gli Uffici, in ragione del quale i cittadini potranno continuare a fare riferimento al presidio della Polizia di Stato che, per circostanze di tempo o di luogo, sia ritenuto più comodo per la rappresentazione delle proprie esigenze contingenti; quest’ultimo si rapporterà poi con l’Ufficio territorialmente competente qualora il caso di specie non rientri nella sua sfera di giurisdizione, secondo la nuova ripartizione.