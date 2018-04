27 aprile 2018- 12:59 Polizia: Venezia, in questura presentato il nuovo veicolo 'Fullback'

Venezia, 27 apr. (AdnKronos) - È stato presentato questa mattina in Questura a Venezia il Fullback, il nuovo veicolo della Polizia di Stato equipaggiato con le più moderne tecnologie per gli accertamenti di Polizia scientifica. “Tradizione e modernità per un mezzo all’avanguardia – sottolinea il Questore della Provincia di Venezia Danilo Gagliardi – nato da una collaborazione con Fiat e destinato alle scene del crimine più complesse e creato appositamente per i sopralluoghi tecnici che impegnano la Scientifica”.Il primo Fullback per la Polizia Scientifica è stato presentato agli inizi di dicembre a Roma, presso “la Lanterna” di via Tomacelli. Presenti all’evento il Prefetto Franco Gabrielli, Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, il Direttore Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, Vittorio Rizzi e il Chief Operating Officer di Fiat Professional.