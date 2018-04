27 aprile 2018- 12:59 Polizia: Venezia, in questura presentato il nuovo veicolo 'Fullback' (2)

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Il Fullback coniuga l’esperienza e il rigore degli accertamenti tecnico-scientifici con le più moderne tecnologie – precisa Nicola Gallo, Dirigente del Gabinetto Interregionale della Polizia scientifica per il Triveneto - Grazie a questo nuovo mezzo, si assicurano le migliori prassi operative del sopralluogo giudiziario alle scene del crimine più complesse. È caratterizzato da una grande duttilità operativa essendo allestito con attrezzature e tecnologie specifiche per i rilievi biologici, chimici, fisici e dattiloscopici. Può trasmettere il sopralluogo degli operatori in diretta alla centrale operativa”Tra le dotazioni: lampade forensi, un contenitore frigorifero per garantire la custodia dei reperti, fari supplementari, un gazebo per lavorare in scenari e condizioni atmosferiche particolari, il sistema “Mercurio” per il collegamento alle banche dati, e il nuovo sistema applicativo “Nemesi”, per la verbalizzazione del sopralluogo giudiziario e la rappresentazione descrittiva, grafica e fotografica della scena e delle tracce del crimine, anch’esso collegato ad una banca dati centralizzata che memorizza i sopralluoghi realizzati e consente riferimenti e correlazioni immediati.