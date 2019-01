18 gennaio 2019- 16:20 Polonia: Comune Milano, domani bandiera a mezz'asta per Adamowicz

Milano, 18 gen. (AdnKronos) - Il Comune di Milano rende omaggio al sindaco di Danzica nel giorno delle sue esequie. La bandiera civica sarà esposta a mezz’asta a Palazzo Marino nella giornata di domani, sabato 19 gennaio, in occasione delle esequie di Pawel Adamowicz, accoltellato a morte durante un evento di beneficenza.Primo cittadino della città portuale sin dal 1998, era conosciuto in Polonia e all’estero per il suo forte sostegno all’Europa e per le idee progressiste e liberali che lo avevano visto battersi pubblicamente per il riconoscimento dei diritti della comunità Lgbt, dei rifugiati e dei migranti.