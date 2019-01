15 gennaio 2019- 13:31 Polonia: sindaco Vicenza, 'sgomenti per tragica scomparsa nostro partner europeo'

Vicenza, 15 gen. (AdnKronos) - “Ho appreso con sgomento dell'assassinio del sindaco di Danzica, Pawel Adamowicz, accoltellato a morte da un fanatico squilibrato mentre parlava dal palco di un concerto di beneficenza. I sindaci sono i rappresentanti delle istituzioni più vicini alla gente, e forse anche per questo possono essere i più esposti e fragili. A nome dell'amministrazione comunale esprimo cordoglio alla città metropolitana di Danzica, partner del progetto europeo SOLEZ di cui Vicenza è capofila". Così il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco esprime il suo cordoglio per la tragica scomparsa del primo cittadino di Danzica."In tre anni di lavoro i nostri tecnici sono stati più volte a Danzica per confrontarsi, insieme alle altre città del progetto, sulle buone pratiche della mobilità sostenibile. Abbiamo anche portato la nostra esperienza all'Active Mobility Congress, uno dei principali eventi a livello europeo. Proprio sabato 19 gennaio, a Vicenza, partirà la settimana di sperimentazione del progetto "La Spesa che non pesa", nato in seno a SOLEZ. La dedichiamo idealmente a Pawel Adamowicz, europeista convinto”, sottolinea.